No parlamento armeno a capo opposizione

YEREVAN, 1 MAG - Sale ancora la tensione in Armenia: il parlamento a maggioranza ha bocciato il leader dell'opposizione e riferimento delle manifestazioni che riempiono le piazze da settimane, Nikol Pashinyan, come primo ministro. Un voto - 55 no e 45 sì - che avveniva mentre fuori dal parlamento di Yerevan decine di migliaia di persone sostenevano Pashinyan. Quest'ultimo, prima del voto in aula, ha affermato che se come leader dell'opposizione non fosse stato eletto premier, l'Armenia sarebbe stata travolta da uno "tsunami politico", finirà nel caos.