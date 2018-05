Fedriga,preincarico Salvini?Decide Colle

TRIESTE, 2 MAG - Preincarico a Salvini che ieri ha detto 'tocca a noi'? "Aspettiamo le decisioni di Mattarella in modo fiducioso. Faremo tutti gli sforzi per vedere se cambiano per la quarta volta idea i 5 stelle. Noi lanciamo un appello a fare qualcosa per i cittadini, non abbiamo mai cambiato idea dal 4 marzo". Lo ha detto il neo governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga intervistato da Radio Capital.