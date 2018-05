Ex medico Trump, dettò suo certificato

ROMA, 2 MAG - Fu lo stesso Donald Trump durante la campagna presidenziale nel 2015 a dettare al suo medico curante il testo del certificato nella quale si dichiarava che godeva di uno stato di salute "straordinario". E' un'altra delle rivelazioni dell'ex medico personale di Donald Trump Harold Bornstein che ha denunciato di aver subito lo scorso febbraio un raid nel suo studio di Manhattan da parte di due collaboratori del presidente che hanno razziato tutti i documenti medici riguardanti l'inquilino della Casa Bianca, da quelli manoscritti ai risultati di laboratorio. "Fu lui a dettare l'intera lettera. Non l'ho scritta io", ha raccontato Bornstein, come riporta la Cnn. La lettera in questione, poi diffusa pubblicamente nel dicembre 2015, indicava che la "forza fisica e l'energia" di cui godeva Trump erano "straordinarie" e che se fosse stato eletto sarebbe stato "l'individuo più in salute mai eletto alla casa Bianca".