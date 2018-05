Roma-Liverpool: tifosi, 'sia una festa'

ROMA, 2 MAG -Una delegazione di tifosi del Liverpool e della Roma è stata ricevuta in Campidoglio dal presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito in vista della partita di questa sera all'Olimpico. I tifosi delle due squadre hanno posato per una foto insieme mentre reggevano dei cartelli con su scritto "Forza Sean", in riferimento al tifoso dei Reds in coma dopo essere stato aggredito in occasione di Liverpool-Roma. Nella capitale, ha spiegato il Campidoglio, "ci sono dei servizi sia di sicurezza, sia accoglienza perché non vogliamo far passare questo evento come blindato. Ci sarà un servizio dedicato al trasporto dei tifosi, per garantire loro un percorso protetto di avvicinamento allo stadio. Il punto di raccolta è piazza delle Canestre, da lì ci saranno delle navette che accompagneranno gratuitamente i tifosi all'interno dello stadio".