Grillo, referendum per la zona euro

PARIGI, 4 MAG - "Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? Bisogna uscire o no dall'Europa?". E' quanto afferma Beppe Grillo in un'intervista pubblicata oggi dal nuovo mensile francese 'Putsch'. E poi sulla situazione politica italiana e in particolare sul M5s, ha aggiunto: "A causa di una legge elettorale, ci siamo ritrovati, già lo sapevamo, in un impasse. La legge è stata decisa a tavolino per impedirci di governare. Allora, cos'è la democrazia? Non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi prende più voti di governare".