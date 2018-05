Abu Mazen, mi scuso per parole su ebrei

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen si è scusato per le sue affermazioni sugli ebrei pronunciate durante il Consiglio nazionale palestinese. "Se qualcuno è rimasto offeso - ha detto Abu Mazen, citato dai media - mi scuso. Non era mia intenzione offendere alcuno. Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche. Ribadisco la nostra ben nota condanna della Shoah come uno dei crimini più odiosi della storia ed esprimiamo solidarietà alle vittime". Il presidente palestinese ha anche detto di "condannare l'antisemitismo in tutte le sue forme". Poi ha aggiunto: "confermo il nostro impegno alla Soluzione dei 2 stati che vivano in pace e in sicurezza l'uno accanto all'altro".