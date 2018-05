Di Maio,Grillo libero,su Ue nulla cambia

ROMA, 4 MAG - "Grillo è uno spirito libero e lo conosciamo tutti: ma la linea sull'Europa e sull'euro resta sempre quella: cambiare tutto". Così il leader M5S Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio dove aggiunge: "per cambiare ce lo devono far fare. Escludere M5S dal governo significa escludere i cittadini dalle decisioni e non solo sull'Europa e sull'euro ma su chi deve governare. Insomma - ripete Di Maio - non si deve tradire il voto degli italiani".