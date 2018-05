Fratello Meghan a Harry, non la sposare

NEW YORK, 4 MAG - Principe avvisato, mezzo salvato? Mentre Londra si prepara al Royal Wedding, il fratellastro della futura sposa Meghan Markle mette sull'avviso il fidanzato Harry. Thomas Markle Jr., stando al settimanale Usa "In Touch", avrebbe scritto una lettera al diretto interessato implorandolo di non compiere il fatidico passo che a suo avviso "consisterebbe nel piu' grande errore nella storia dei matrimoni reali". Markle Jr. e la protagonista di "Suits" non vanno d'accordo. Lui attribuisce a lei la colpa di aver abbandonato il padre, Thomas Markle Sr., da lei "sfruttato finche' non e' andato in bancarotta e poi abbandonato in Messico sepolto dai debiti". Nella lettera, scritta a mano con qualche errore di ortografia, il fratellastro definisce Meghan una donna "vacua, viziata e egocentrica". "Caro Principe Harry, non e' troppo tardi. Meghan Markle non e' ovviamente la donna adatta a te. Piu' si avvicina il matrimonio, piu' sembra chiaro che questo e' il piu' grosso errore nella storia delle nozze reali".