Tim: Calenda,bisogna reagire a predatori

MILANO, 05 MAG - Nella battaglia per Tim Cdp sceglie la 'public company' anche se a progettarla è un hedge fund americano, al contrario la Caisse des Depots et Consignations si schiera con l'azionista di maggioranza. E' il ministro Carlo Calenda a farlo notare commentando "evitiamo ingenuità" su Twitter. Sono solo le 8 di mattina e già si riaccende il dibattito sull'ingresso dello Stato, attraverso la Cdp (con il 4,9%), in Tim. "Il Governo interviene a difesa dell'interesse nazionale con buona pace del mercato perfetto che viene dopo, ma molto dopo" commenta il ministro. E aggiunge, parlando di investimenti transfrontalieri che "nel 99% dei casi interesse nazionale è attrarre più investitori esteri. Ci sono rari casi in cui questi investimenti diventano predatori. E occorre reagire".