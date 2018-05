In mare corpi donna e bimba

ROMA, 5 MAG - Sono di una donna e di una bambina piccola i due corpi affiorati dal mare questa mattina a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia Costiera i cadaveri si trovavano vicini e la donna aveva un giubbotto di salvataggio. Entrambe sono di carnagione mulatta, presumibilmente straniere, forse di origine sudamericana. Erano in mare presumibilmente da quattro o cinque giorni i corpi, ormai in stato di decomposizione, della donna e della bambina ritrovati questa mattina nelle acque di Terracina. La donna ha un'apparente età di 30 anni circa mentre la bambina di 4 o 5 anni. Non sono stati ritrovati documenti e non ci sono sui corpi segni di violenza. L'area del ritrovamento è stata controllata da altre motovedette della Guardia Costiera, nel timore che vi fossero altri corpi in mare. Ma non è stato trovato nulla.