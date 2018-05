Moglie skipper disperso, appello Governo

GENOVA, 6 MAG - "Ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché facciano pressioni sulle autorità portoghesi per continuare a cercare Aldo e Antonio". Rosa Cilano, la moglie del velista Aldo Revello disperso dal 2 maggio nell'Atlantico tra Azzorre e Portogallo con l'amico skipper Antonio Voinea, non si dà pace dopo che le ricerche in mare sono state sospese ieri sera e "dopo soli 3 giorni". Ci sono "al nostro fianco velisti esperti come Giovanni Soldini e altri che sostengono che potrebbero trovarsi su una zattera anche in una zona diversa, portati dalle correnti". La zattera del Bright, la barca a vela con la quale i due skipper stavano rientrando in Italia dai Caraibi, ha "ami per pescare e dà la possibilità di sopravvivere a 10 persone. Continuate le ricerche, l'Italia ci aiuti. Ci sono una bimba di 4 anni e una ragazza di 17 (le due figlie di Aldo Revello, ndr) che stanno aspettando il papà".