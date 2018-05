Torino, Appendino nega rimpasto giunta

TORINO, 7 MAG - "Non è stato toccato il tema del rimpasto della giunta comunale" durante la riunione di ieri con la maggioranza. Lo precisa una nota della sindaca di Torino, Chiara Appendino, in merito alle indiscrezioni di stampa sull'avvicendamento in giunta di un paio di assessori, Federica Patti e Paola Pisano. Nel corso della riunione, "per giunta calendarizzata da diverso tempo, è emersa la necessità - sottolinea la prima cittadina - di nominare in tempi brevi un capo di gabinetto", ruolo vacante dallo scorso ottobre quando Paolo Giordana, che ora ha chiesto e ottenuto un anno di aspettativa, rassegnò le dimissioni perché travolto dallo scandalo della telefonata in cui chiede di togliere la multa presa da un amico. "Di concerto con i consiglieri di maggioranza è stato deciso di convocare una nuova riunione - conclude la Appendino - per discutere insieme alla giunta delle linee programmatiche di breve, medio e lungo periodo, alla luce del piano di rientro presentato alla Corte dei Conti".