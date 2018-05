Incassi, ancora in testa Avengers e Loro

ROMA, 7 MAG - Molte conferme tra i primi posti della classifica del box office italiano: in prima posizione si conferma Avengers: Infinity War che incassando altri 2 milioni 775 mila euro ne raggiunge quasi 15 e mezzo in totale con una media di 3.043 euro su 912 sale. Al secondo posto resta Loro 1 di Paolo Sorrentino che guadagna 803 mila euro per un totale di 3 milioni 180 mila e al quarto Escobar - Il Fascino del Male (439 mila euro nel fine settimana e 2 milioni 929 mila complessivi). Esordisce terzo Arrivano i prof di Ivan Silvestrini con Maurizio Nichetti, Claudio Bisio, Lino Guanciale e Giusy Buscemi che incassa 741 mila euro nel fine settimana 1 milione 117 mila nei 6 giorni. Al quinto posto c'è Game Night - Indovina chi muore stasera? (con Jason Bateman e Rachel McAdams), al sesto L'Isola dei Cani (film d'apertura alla scorsa Berlinale di Wes Anderson), al settimo A Beautiful Day (ultimo film in concorso a Cannes nel 2017), al decimo l'autobiografico Cosa dirà la gente della regista Iram Haq.