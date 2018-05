Raid in bar: Minniti, non sarà impunito

ROMA, 7 MAG -"Atti di questo tipo non possono rimanere impuniti". Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti in merito all'aggressione avvenuta a Roma ai danni di una donna e di un barista. "Ho telefonato al capo della polizia Franco Gabrielli - aggiunge - al quale ho chiesto una risposta ferma e tempestiva". E la sindaca Virginia Raggi recandosi del bar del raid per un 'caffè della legalità', ha voluto sottolineare che di essere lì "perché le istituzioni non devono abbassare lo sguardo di fronte a episodi del genere. Oggi sentirò anche il Prefetto e il ministro dell'Interno perché sono convinta che anche loro non vorranno abbassare lo sguardo. Chi denuncia deve essere sempre tutelato". La sindaca che ha parlato con la moglie del titolare ha aggiunto: "l'ho ringraziata per il coraggio della denuncia e lei mi ha risposto: 'in realtà ho fatto una cosa normale'. So che comunque i cittadini del quartiere sono vicini a questa famiglia. E' un pezzetto di città che piano piano inizia ad alzare la testa".