Meloni, no altro colpo stato mascherato

ROMA, 8 MAG - "Nel 2011 era lo spread, ora l'aumento dell'Iva: cambiano le 'minacce' ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di Stato mascherato". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.