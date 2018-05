Clooney star di Catch-22, su Sky in 2019

ROMA, 8 MAG - George Clooney sarà il protagonista (ma anche regista e tra i produttori esecutivi assieme a Grant Heslov) di Catch-22, serie evento in sei parti basata sull'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22), uno dei classici della letteratura americana del XX secolo. Sky Italia sarà tra i co-produttori con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. La serie, girata in Italia, tra la Sardegna e Roma, a partire maggio, sarà poi trasmessa in esclusiva per l'Italia da Sky Atlantic nel 2019. Negli Stati Uniti sarà disponibile su Hulu. Nel cast anche Hugh Laurie (Dr. House, The Night Manager, Veep), Christopher Abbott (The Sinner, Girls) e Kyle Chandler (Friday Night Lights, Manchester by the Sea, Argo). "È davvero emozionante poter lavorare con Sky Italia per portare Catch 22 sul piccolo schermo. È una partnership formidabile al servizio di un classico della letteratura" ha detto George Clooney.