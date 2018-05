Hotel Gagarin, rinascite in commedia

ROMA, 8 MAG - Un tragicomico viaggio in Armenia, per 5 italiani in cerca di un nuovo inizio: è quanto racconta, in un mix di cinema e vita, la commedia Hotel Gagarin con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico e Caterina Shulha in sala dal 24 maggio con Altre Storie. A firmarla è Simone Spada, qui all'opera prima dopo oltre 20 anni come aiuto regista per decine di film e fiction, da Non essere cattivo di Claudio Caligari a Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, passando per Cado dalle nubi e Che bella giornata. "Racconto un'avventura un po' folle, la stessa che abbiamo vissuto noi, girando anche a -20 gradi, immersi nella neve. E' stata un'esperienza di vita oltre che professionale molto bella. Mi sono forse voluto complicare la vita ma ne sono fiero, anche perché ero circondato da persone fantastiche" spiega il regista all'ANSA, che mostra in anteprima le immagini del backstage del film, prodotto da Lotus Production con Rai Cinema.