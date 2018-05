Toti, governo M5S-Lega? FI nel mezzo

GENOVA, 09 MAG - "Se fosse un governo Salvini avremmo votato a favore, se fosse un governo Di Maio avremmo votato contro, se è un governo Di Maio-Salvini staremo nel mezzo, sarà X, non credo che si possa pensare a un sostegno di Forza Italia se non ci vogliono al governo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) stamani a Radio 1 a proposito della partita per la formazione del nuovo Governo. "Anche stamani Di Maio dice che vuole trattare solo con un partito, che la strada privilegiata è trattare con la Lega, Forza Italia aspetta le conclusioni di queste discussioni, ascolteremo il discorso della fiducia, con la benevolenza di cui ho parlato, non vuol dire che appoggeremo il governo, nemmeno che lo osteggeremo in modo aperto", spiega Toti.