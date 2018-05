Putin, 'Urss ha sconfitto nazismo'

MOSCA, 9 MAG - La Russia non permetterà tentativi di riscrivere la storia e impedirà che si dimentichi che i soldati sovietici hanno sconfitto il nazismo: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento alla parata militare in Piazza Rossa per il 73esimo anniversario della vittoria sulle truppe naziste. "Alcuni - ha detto Putin - stanno cercando di negare le imprese del popolo che salvò l'Europa e il mondo dalla schiavitù, dallo sterminio e dagli orrori dell'Olocausto. Stanno cercando di distorcere gli eventi della guerra, di far dimenticare i veri eroi, e di falsificare, riscrivere e distorcere la storia stessa".