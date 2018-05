Bebe Vio, io ministro?Battuta del giorno

ROMA, 9 MAG - "Mi hanno appena mandato questo articolo. Ragazzi, hanno fatto la battuta del giorno ma non diciamo follie!". Direttamente sul suo profilo Instagram la campionessa paralimpica della scherma Bebe Vio derubrica a semplice battuta l'ipotesi fatta dai media di un suo possibile impegno come ministro dello sport in un ipotetico governo 'neutro'.