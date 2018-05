Londra è la migliore città universitaria

(ANSA) ROMA, 9 MAG - E' Londra la migliore città universitaria al mondo: la quinta edizione del QS Best Student Cities Ranking la vede svettare in testa alla classifica e rimpiazzare la canadese Montreal. Lo studio, pubblicato oggi dalla società QS Quacquarelli Symonds, analizza 468 città in totale e di queste 139 sono entrate nella classifica. Gli oltre 50.000 studenti internazionali sondaggiati da QS hanno determinato l'ascesa di Londra nel QS Best Student Cities Ranking. Il sondaggio influenza due dei sei indicatori utilizzati per la compilazione della classifica: desiderabilità e punto di vista degli studenti. Delle 18 città universitarie italiane considerate, solo Roma e Milano entrano nella classifica. Tuttavia Milano scende dal 33mo al 36mo posto mentre Roma scende dal 65mo al 66mo posto, su 139 città classificate. Tra le altre notazioni interessanti, si segnala il caso di Tokyo che ottiene il risultato migliore in assoluto: si classifica seconda al mondo; Melbourne ottiene il bronzo in questa classifica.