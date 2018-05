Polanski, #MeToo è un'isteria collettiva

(ANSA-AP) - ROMA, 9 MAG - "Un'isteria collettiva" e "una totale ipocrisia". Così Roman Polanski ha definito il movimento #MeToo in un'intervista a Newsweek Polska. L'intervista al regista premio Oscar, pubblicata questa settimana, è stata rilasciata pochi giorni prima che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences decidesse di espellerlo a seguito delle accuse nei suoi confronti di violenza sessuale verso una minore.