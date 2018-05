Poste: utile netto trimestre +48%

ROMA, 10 MAG - Poste Italiane chiude in crescita i conti del primo trimestre 2018 registrando i "primi effetti di delivery 2022, il piano strategico a 5 anni" varato dall'A.d Matteo Del Fante. Nei primi tre mesi dell'anno l'utile netto è in crescita del 38% a 485 milioni rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. +1,8% per i ricavi, a 2,9 miliardi, Trainati dal risparmio postale". "In notevole rialzo", sottolinea l'azienda, l'utile operativo che cresce del 34% a 703 milioni "in virtù di un approccio disciplinato alla gestione dei costi". Le masse gestite hanno raggiunto un totale di 514 miliardi, +3,3%, grazie ad una raccolta netta pari a 4,4 miliardi. "Il brillante andamento dei risultati del primo trimestre è frutto del rapido impatto di Deliver 2022, il nostro piano strategico quinquennale costruito sulla base di ipotesi prudenti, con un rischio di esecuzione molto basso": così l'A.d di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commenta i dati del primo trimestre 2018.