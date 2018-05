Su papamobile bambino con Pontefice

NOMADELFIA (GROSSETO), 10 MAG - C'era anche un bambino a bordo della papamobile quando il Pontefice, dopo la visita al gruppo familiare il Poggetto, è arrivato davanti alla sala don Zeno dove è stato accolto dal popolo di Nomadelfia. Si chiama Sebastiano, ha 9 anni, ed è uno dei due bambini che il Papa ha oggi affidato a due famiglie con la formula in uso nella comunità creata da don Zeno. "E' stato il momento più bello della giornata", ha poi raccontato il bambino, spiegando che è stato lui stesso a chiedere di salire sulla macchina del Papa. Da quanto raccontato dai genitori, Clara e Nazareno, che lo hanno in 'affidamento', il piccolo, durante l'incontro del Papa con le famiglie del gruppo 'Il Poggetto', ha "tirato per un braccio" il Pontefice chiedendo di andare a vedere la papamobile. Una volta fuori poi, quando il Pontefice lo ha visto davanti all'auto, lo ha fatto salire: "Lasciatelo salire, fatelo venire" le parole di Francesco riferite da Nazareno.