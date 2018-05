Netanyahu, Iran oltrepassato linea rossa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - L'Iran ha "oltrepassato una linea rossa" e la reazione di Israele "è stata adeguata". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che lancia un monito a Damasco: "Ieri ho inoltrato un messaggio chiaro al regime di Assad: la nostra operazione è diretta contro obiettivi iraniani in Siria. Ma se l'esercito siriano agirà contro Israele, noi agiremo contro di lui, come è esattamente avvenuto ieri sera"". "Ci troviamo in una campagna continua. Non consentiremo all'Iran di arroccarsi militarmente in Siria".