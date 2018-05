Buste esplosive a pm Torino, tracce dna

MILANO, 11 MAG - Svolta nell'inchiesta della Procura di Milano sulle buste esplosive indirizzate circa un anno fa ai pm di Torino Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna, impegnati in importanti inchieste, tra cui quelle sulle frange violente del movimento no Tav e sull'area anarchica. Da quanto è trapelato, sulle buste è stato rinvenuto del Dna che nei prossimi giorni verrà analizzato nei laboratori del Ris di Parma. Inquirenti e investigatori confidano in un risultato positivo dal confronto con i profili genetici presenti nella Banca Dati del Dna.