Unicredit:Caius scrive Mustier su cashes

MILANO, 11 MAG - Caius Capital incalza Unicredit sui cashes 2008 e dopo la lettera all'Eba, scrive anche a Jean Pierre Mustier. "Sfortunatamente" le risposte arrivate "non hanno alterato la nostra convinzione" che i titoli ibridi non siano da computare nel Cet1, evidenzia il fondo. "Persistono incertezze significative" per cui serve "un chiarimento urgente" sulle autorizzazioni regolamentari, sui termini dell'accordo di usufrutto e se scatterà una conversione automatica qualora l'Authority decidesse delle modifiche. Unicredit non commenta. Ieri in occasione della trimestrale, Mustier sul tema ha indicato che la banca sta valutando azioni legali nei confronti del fondo e che le azioni sottostanti i cashes non hanno un impatto materiale sugli indici patrimoniali. Il Ceo ha anche detto che il trattamento regolamentare dei cashes è stato completamente reso noto al mercato e confermato e rivisto da tutti i regolatori ed e' pienamente conforme a tutte le normative passate e attuali.