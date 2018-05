Diaz si dimette da presidente Pulitzer

NEW YORK, 11 MAG - Junot Diaz, lo scrittore di "La vita meravigliosa di Oscar Dao" si è dimesso da presidente del board del Pulitzer in seguito a una serie di accuse di molestie sessuali. Il comitato che assegna il prestigioso premio letterario e giornalistico ha aperto un'inchiesta e così ha fatto il Mit, l'ateneo del Massachusetts dove insegna lo scrittore. Diaz, che è di origine dominicana e nel 2008 per "Oscar Dao" ha vinto un Pulitzer, ha dato il benvenuto alle indagini. Lo scrittore resterà nel board del premio il cui compito è di vigilare sulla giuria che ogni anno assegna i riconoscimenti.