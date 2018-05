Gentiloni, risposte sovraniste sbagliate

FIRENZE, 11 MAG - "Le risposte sovraniste non sono solo sbagliate ma illusorie anche se sappiamo che il contagio di queste illusioni è andato avanti" e non si tratta solo di fenomeni come il Gruppo di Visegrad ma parliamo anche del "risultato elettorale italiano". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nell'intervento che ha concluso a Palazzo Vecchio l'ottava edizione di 'State of the Union'.