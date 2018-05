Gli 80 anni di Renis, Mr quando quando

ROMA, 12 MAG - Tony Renis domani compie 80 anni, a pochi mesi di distanza dal suo fratello acquisito Adriano Celentano che li ha compiuti il 6 gennaio. Renis, il cui vero nome è Elio Cesari (suo padre era il pittore Orfelio Cesari) è un personaggio singolare nella storia della canzone italiana, un interprete di successo che dopo l'esplosione mondiale di "Quando quando quando", è diventato un punto di riferimento in America per gli artisti italiani: grazie alle sue amicizie che vanno da Hollywood alla Casa Bianca ha potuto produrre musica per tanti big della canzone italiana. Nato a Milano, ha cominciato da bambino proprio in coppia con Celentano, facendo l'imitazione di Jerry Lewis e Dean Martin. Poi negli anni 60, con il suo look alla Tony Curtis, ha mosso i primi passi verso il successo incidendo per l'etichetta di Gorni Kramer. Tutto è cambiato con "Quando quando quando": un successo clamoroso che in America lo fa ribattezzare "Mr Quando Quando Quando" e gli apre le porte dello star system a stelle e strisce.