Salvini, se ok è a 80% con M5s si parte

MILANO, 12 MAG - "Se la compatibilità arriverà all'80% si parte. Altrimenti ci abbiamo provato". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la riunione con il M5S per il governo. Secondo Salvini, comunque, "sui punti caldi" come tasse, pensioni e immigrazione c'è ottimismo". Per il leader della Lega l'idea è di mettere nero su bianco" il progetto per il futuro dell'Italia. "Questo ovviamente passa attraverso la rinegoziazione dei trattati Ue, altrimenti l'Italia soffoca. E su questo mi sembra ci sia una volontà comune", osserva.