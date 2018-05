Indonesia: un kamikaze donne con 2 figli

BANGKOK, 13 MAG - Uno degli attentatori suicida nel triplice attacco contro chiese cristiana questa mattina a Surabaya era una donna velata che si è fatta saltare in aria assieme ai suoi due figli piccoli. Lo ha riferito la polizia indonesiana ai media. Il coinvolgimento di una seconda donna in un'altra delle tre esplosioni, riportato da testimoni, non è ancora stato confermato dalle autorità. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro attentatore entrare nel cortile di una chiesa a bordo di un motorino, facendosi esplodere non appena passato il cancello.