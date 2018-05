Parigi, terrorista si chiamava Azimov

PARIGI, 13 MAG - L'assalitore con il coltello che ieri sera a Parigi ha ucciso una persone ferendone altre 4, si chiamava Khamzat Azimov ed era nato in Cecenia il 1 novembre 1997. Lo riferisce France 2 citando fonti dell'inchiesta. Azimov era stato naturalizzato francese nel 2010 ed era incensurato anche se schedato come a rischio radicalizzazione islamica ("S") in quanto era in contatto con il marito di una donna partita per la Siria.