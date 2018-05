Copertina Spiegel con Trump-dito medio

BERLINO, 13 MAG - È ancora molto acceso il dibattito in questi giorni, in Germania, sulla decisione di Washington di uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran, e Spiegel ha aperto la sua edizione di questa settimana con una copertina decisamente forte sul tema: un dito medio, che raffigura Donald Trump, accanto alle parole "Goodbye Europe!". In un editoriale, si afferma poi che la decisione di Donald Trump sull'Iran "mette fine all'alleanza transatlantica". Dalle pagine della Bild am Sonntag è invece il nuovo ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, a tentare di riparare al fin troppo strapazzato rapporto con la Germania, rivelando che, nel corso dell'ultima visita negli Usa, Trump ha fatto visitare l'intera Casa Bianca alla cancelliera, "mostrandole persino la camera da letto". Segnale, sostiene, di un rapporto molto personale.