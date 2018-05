Nave da crociera in avaria a Venezia

VENEZIA, 14 MAG - Una nave da crociera, la Marella Discovery 2, ha avuto una avaria questo pomeriggio mentre stava attraversando il canale della Giudecca a Venezia, davanti al Molino Stucky con la prua rivolta alle Zattere, in uscita dal capoluogo lagunare. Il comandante dell'imbarcazione, che come di consueto era trainata dai rimorchiatori, ha chiesto di poter rientrare al terminal della Stazione Marittima lamentando un problema alle macchine. L'episodio ha destato grande impressione tra i veneziani che hanno assistito all'accaduto. In un tweet l'Associazione No Grandi Navi, che si batte contro il transito dei 'grattacieli del mare' in laguna, ha filmato quanto avvenuto e lamentato "l'odore acre e l'aria irrespirabile" sentiti durante la manovra attuata dai rimorchiatori per raddrizzare la nave.