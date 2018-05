Di Maio, attacchi eurocrati ci motivano

ROMA, 15 MAG - "Abbiamo attacchi continui, anche oggi da qualche eurocrate non eletto da nessuno Il Ft parla di nuovi barbari, ma come vi permettete?". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video su facebook. "Io più vedo questi attacchi, più sono motivato, perché vedo tanta paura di un certo establishment del cambiamento. Ma chi ha paura del cambiamento oggi è nostro nemico, chi lo vuole invece lotti con noi", spiega.