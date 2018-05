India, crolla cavalcavia: 18 morti

NEW DELHI, 16 MAG - Il crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, ha causato ieri la morte di almeno 18 persone e il ferimento di altre 25. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians. L'incidente è avvenuto vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova il collegio elettorale del premier Narendra Modi. Il cavalcavia era costruito dalla compagnia statale Uttar pradesh State Bridge Corporation. Al momento del crollo molte auto ed un numero imprecisato di persone si trovavano sotto la struttura e secondo un portavoce della città il bilancio delle vittime potrebbe aumentare a mano a mano che saranno rimosse le macerie che coprono la zona.