India, 25 morti in scontri durante voto

NEW DELHI, 16 MAG - E' di almeno 25 morti il bilancio degli incidenti che hanno accompagnato da lunedì nello Stato orientale di West Bengala le elezioni per i panchayat (consiglio di villaggio). Lo scrive oggi il quotidiano The Times of India. Nella sua pagina online il giornale precisa che 15 persone sono decedute lunedì ed altre 15 ieri, mentre le autorità elettorali locali hanno ordinato un nuovo svolgimento del voto in ben 573 seggi dove i risultati sono stati annullati per evidenti irregolarità. Le votazioni saranno ripetute in quei seggi in cui le urne sono state portate via con la forza, o le schede hanno subito danneggiamenti materiali.