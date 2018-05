Governo: fonti M5S, a Colle nome secco

ROMA, 16 MAG - M5s e Lega hanno una rosa di nomi che stanno valutando per la presidenza del consiglio di un governo gialloverde, ma al Quirinale "andremo con un nome secco". Lo spiega una fonte M5s aggiungendo che tra i nomi presi in considerazione ci sono quelli di candidati eletti ma "non si esclude un nome terzo. La ricerca del premier "è un punto su cui a differenza del programma stiamo ancora lavorando.