Meghan conferma assenza del padre

LONDRA, 17 MAG - Meghan Markle conferma quanto già si sapeva e annuncia "con tristezza" l'assenza di suo padre Thomas alle nozze con il principe Harry in programma sabato al castello di Windsor. "Mio padre non potrà essere al nostro matrimonio", scrive l'attrice americana in un messaggio diffuso da Kensington Palace nel quale sottolinea di aver sempre "avuto a cuore" il genitore e di "sperare che gli sia dato lo spazio per concentrarsi sulla sua salute", alla luce dell'intervento cardiaco affrontato nelle scorse ore. La futura sposa ringrazia poi "tutti coloro che hanno offerto i loro generosi messaggi di sostegno" e conclude: "Desidero che tutti sappiate quanto Harry e io attendiamo di condividere con voi il nostro giorno speciale sabato".