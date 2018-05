Cani di Dogman tra animalisti e Palm Dog

CANNES, 17 MAG - I cani di Dogman si ritrovano sulla Croisette tra proteste sui social di qualche animalista improvvisato (che non ha neppure visto il film) e premi da ricevere. Va detto che di cani in Dogman, film di Matteo Garrone in corsa per l'Italia per la Palma d'oro molto applaudito stamani alla prima stampa, ce ne sono davvero tanti: un mastino bianco che apre il film e poi tanti altri. E di maltrattamenti non se ne vedono, anzi. C'è addirittura una scena in cui il protagonista Marcello (Marcello Fonte) condivide piatto e forchetta con il suo meticcio tanto lo ama. Invece il film di Garrone è in predicato di ricevere domani un premio piccolo, ma non da poco: la Palm Dog Wamiz, riconoscimento che viene dato al miglior cane-attore del festival. A ricevere il premio sembra sarà proprio il chiwawa congelato di Dogman, ovvero quel cagnetto nero messo nel freezer da Simoncino (Edoardo Pesce), durante un furto in un appartamento e poi scongelato dall'eroico Marcello con acqua calda e tanti asciugamani.