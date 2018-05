Moto: Rossi, stessa Yamaha di Jerez

ROMA, 17 MAG - "I test non hanno dato grandi risultati, anche perché non avevamo molti elementi da provare. A Jerez abbiamo lavorato su alcuni dettagli, al Mugello ci siamo concentrati per capire il bilanciamento giusto per la moto. Il nostro livello sarà simile a quello di Jerez". Valentino Rossi, in conferenza stampa ha lasciato intendere di non aspettarsi a Le Mans grossi passi avanti della sua Yamaha rispetto all'ultima gara. "Dobbiamo capire quale sia il nostro livello rispetto agli avversari. Il circuito mi piace. Offre un ottimo grip, ha molte staccate e cambi di direzione. Storicamente è favorevole alla Yamaha. Qui non ho vinto molto, ma ho fatto parecchie belle gare, compresi due podi con la Ducati. Quindi le premesse sono buone".