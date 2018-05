Berlusconi, molta distanza con Salvini

AOSTA, 18 MAG - "Salvini non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega. La coalizione con un programma comune è assolutamente un'altra cosa e non ha nulla a che vedere con il Movimento 5 Stelle. In questo momento con Salvini c'è molta distanza". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, giunto ad Aosta per alcuni appuntamenti elettorali.