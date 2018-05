Cesare Bocci vince Ballando con stelle

ROMA, 20 MAG - E' Cesare Bocci, l'irresistibile Mimì Augello di Montalbano il ballerino che si aggiudica questa edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Alessandra Tripoli sul podio grazie ad una sensualissima rumba sulle note di I will always love you che ha conquistato il 67% dei voti. ''E' stata un'esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista - dice Bocci all'ANSA - prima di tutto dal punto di vista umano perchè artisti come Alessandra, a noi attori debolucci e lamentosi, insegnano l'importanza di andare oltre la fatica e di superare anche il dolore fisico''. Smessi i panni del ballerino però Bocci indossa di nuovo subito quelli di Mimì Augello: ''Si adesso stiamo già girando dal 23 aprile, le nuove puntate del Commissario Montalbano e saremo sul set fino al 22 giugno. Si riparte ad ottobre con le prove di uno spettacolo, Pesce d'aprile, ''tratto dal libro che avevamo scritto con mia moglie Daniela Spada in cui sono in scena con Tiziana Foschi e cominceremo a portarlo nei teatri a fine novembre''.