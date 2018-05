Gb: tarda rinnovo visto Abramovich

LONDRA, 20 MAG - Ritardi nel rinnovo del visto di residenza permanente in Gran Bretagna per Roman Abramovich, il miliardario russo proprietario - fra le altre cose - del Chelsea allenato fino a quest'anno da Antonio Conte. Lo rivela la Bbc citando fonti a lui vicine, anche se ufficialmente il suo staff si rifiuta di commentare qualunque "questione personale" e anche il ministero dell'Interno non conferma. Di certo c'è che Abramovich, 51 anni, indicato al 13esimo posto fra gli uomini più ricchi del Regno Unito dal Sunday Times, con un patrimonio personale superiore ai 10 miliardi e mezzo di euro, non si è visto ieri, stranamente, a Wembley per la finale di Fa Cup vinta dal suo Chelsea contro il Manchester United. La vicenda potrebbe essere legata alla stretta annunciata dal governo May verso gli 'oligarchi' russi ritenuti vicini a Vladimir Putin, alla luce dei nuovi venti di guerra fredda alimentati anche e soprattutto dall'oscura vicenda del tentato avvelenamento nervino dell'ex spia Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia.