Savona,io disponibile ma sono un tecnico

ROMA, 21 MAG - E' vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio la vorrebbero come ministro dell'Economia di un governo M5S-Lega? "Guardi non rilascio dichiarazioni, perché a un certo punto non voglio entrare nella tenzone. Sono disponibile per il Paese, com'è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta". Risponde così al quotidiano online Affaritaliani.it l'economista Paolo Savona, interpellato su un suo ipotetico incarico come successore di Pier Carlo Padoan al Tesoro. Conferma però che è stato stato contattato? "Non confermo e non desidero rilasciare dichiarazioni, quando gli eventi si realizzeranno dirò come stanno le cose".