Pregiudicato ucciso a in strada Palermo

PALERMO, 21 MAG - Un uomo di 29 anni, Dino Salvato, è stato ucciso a Palermo con colpi di pistola al volto. L'uomo è stato colpito in strada in fondo Picone, a poca distanza dal centro del missionario laico Biagio Conte, alla periferia ovest della città. Salvato aveva piccoli precedenti penali. Sul posto la polizia e il medico legale . Una folla è scesa in strada dopo la sparatoria. Disperati i parenti della vittima. Salvato era stato arrestato due anni fa, insieme al fratello, per avere molestato e derubato alcune ragazze. Ad avvertire la polizia è stata una telefonata anonima giunta alla sala operativa.