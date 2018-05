Germania, governo Italia resti pro-Ue

BRUXELLES, 22 MAG - "Speriamo in un governo pro-europeo come negli ultimi 70 anni". Questo l'auspicio espresso dal ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier a margine del Consiglio Ue commercio, sottolineando di stare "osservando l'evoluzione della situazione" in cui l'Italia "sta nominando un nuovo governo e circola il nome di un possibile nuovo premier". "Finora abbiamo solo il nome di un possibile primo ministro. Ho chiesto ai miei colleghi italiani oggi se è già chiaro chi diventerà il ministro dell'Economia, e non è questo il caso. Quindi continueremo a osservare gli sviluppi della situazione", detto Altmaier, rispondendo a una domanda oggi a Bruxelles. Il ministro ha anche sottolineato che "attiene alla prassi della democrazia che dopo le elezioni si formi un governo".