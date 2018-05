Unico liberale di Putin capo Corte Conti

MOSCA, 22 MAG - Alexiei Kudrin, ex ministro delle Finanze di Mosca, ritenuto l'unico economista liberale di cui si fida Putin, ha ottenuto l'incarico di presidente della Corte dei Conti russa. La Duma ha oggi approvato la candidatura proposta dallo stesso Putin. Kudrin negli ultimi anni è stato uno dei principali consiglieri economici del leader del Cremlino e si ritiene che ci sia la sua mano dietro il programma di sviluppo economico per i prossimi sei anni di presidenza Putin. L'economista si dimise da ministro delle Finanze e vice premier nel 2011, in disaccordo con l'allora presidente Dmitri Medvedev, sull'aumento delle spese militari. Di fatto fu però silurato in diretta tv da Medvedev per aver osato dichiarare che non avrebbe fatto parte di un governo da lui guidato per divergenze sulla politica di bilancio.