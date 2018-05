Aereo caduto, Messico sospende compagnia

ROMA, 22 MAG - Le autorità messicane hanno temporaneamente sospeso le attività di Global Air, la compagnia aerea proprietaria del Boeing 737 che si è schiantato a Cuba venerdì scorso provocando la morte di 111 dei 113 passeggeri. Lo riporta la Bbc. "Alla società viene notificata la sospensione temporanea delle attività nel periodo delle verifiche", ha spiegato in una nota la direzione generale dell'Aviazione civile messicane. Le autorità hanno anche riferito che Global Air, registrata con il nome di Aerolineas Damojh, era già stata sospesa dalle sue attività nel 2010 e nel 2013. Mentre vanno avanti le indagini delle autorità cubane sull'incidente, restano ancora sconosciute le cause che hanno portato alla tragedia. Il velivolo si è schiantato venerdì poco dopo essere partito da L'Avana per raggiungere la città cubana di Holguin. Ieri pomeriggio è morta anche una delle tre sopravvissute allo schianto, portando a 111 il bilancio totale delle vittime.